De miljoenenbusiness achter de reüniespecial van ‘Friends’

TVVanaf vandaag is het zover: de populairste sitcom uit de televisiegeschiedenis keert - even - terug. We hebben het natuurlijk over de langverwachte reüniespecial van ‘Friends’. Maar wat gaan we te zien krijgen in de ‘The one where they get back together’? Hoeveel krijgen de acteurs betaald voor hun medewerking? En wat met de geldmachine achter de comeback? Een overzicht.