De Meilandjes krijgen concurrentie: Nederlands reality-duo ‘Frank en Rogier’ verovert nu ook Vlaanderen

TV Netflix maakt tweede én derde seizoen van populaire ‘Too Hot To Handle’

28 januari Het is een van de populairste realityshows op Netflix: ‘Too Hot To Handle’. Een datingprogramma waarbij de deelnemers aan het einde van de show 100.000 dollar (zo'n 82.600 euro) kunnen verdienen. Wat ze op voorhand echter niet weten, is dat ze geld verliezen bij elke seksuele handeling.