De makers zochten én vonden nieuwe, frisse wind: waarom ‘Blind getrouwd’ u dit seizoen meer dan ooit in de ban hield

TV Daar gaan ze weer: ‘The Simpsons’ voorspelde presidents­kan­di­da­tuur van Donald Trump

De toekomst voorspellen, kan de animatiereeks ‘The Simpsons’ blijkbaar als geen ander. Want ook het feit dat Donald Trump (76) zich opnieuw kandidaat stelt om president te worden in 2024, ‘wisten’ de makers al in 2015.

11:26