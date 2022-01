“De machtige familie de Mol heeft nog wel meer lijken in de kast zitten”

TV Annelies uit ‘De vuilste jobs van Vlaanderen’ ontdekte per toeval dat ze kanker had: “Die val heeft mijn leven gered”

Annelies getuigt dinsdag over haar strijd tegen borstkanker in ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’. Terwijl ze een verwaarloosd appartement in Gent opruimt, vertelt ze dat ze dankzij een werkongeval ontdekte dat ze met de ziekte kampte. “Hadden ze het een paar weken later ontdekt, dan was het waarschijnlijk uitgezaaid.”

