De liefde viert hoogtij in seizoensfinale van ‘Lisa’

Gert (Bert Verbeke) was in de seizoensfinale van de telenovelle nog steeds nergens te bespeuren. Al vond een wandelaar wel zijn ring in een plas bloed terug…

Leven Jonas en Lisa nog lang en gelukkig samen of blijft hun sprookje niet duren? En zien we Gert ooit nog terug of is het game over voor de broer van Jonas, die dit seizoen voor heel wat spanning zorgde? Dat ontdekt de VTM-kijker in het derde seizoen van de telenovelle ‘Lisa’, dat later dit voorjaar van start gaat.