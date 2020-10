De “lelijke” sokken van Riadh Bahri en de hoogtevrees van Herman Brusselmans: dit waren de beste momenten uit de zesde ‘Slimste Mens’-aflevering

TVKomen, zien en glorieus overwinnen: het is enkel de ‘groten’ gegeven. En dus is VRT-journalist Riadh Bahri (32) een grote Slimste Mens-kandidaat. Hij blies bij zijn debuut de concurrentie met de vingers in de neus weg. Vooral met een fenomenale filmpjesronde waarin hij liefst 320 seconden bij elkaar speelde om met 594 seconden de tweede hoogste score ooit te halen in de quiz. Dat hij tijdens de aflevering voor wat wrevel zorgde was meteen vergeten.

Michèle Cuvelier had in 2018 eerst een ‘opwarmings-aflevering’ nodig om nadien bij haar tweede spelbeurt het absolute record van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ te verbreken en op 598 seconden te brengen. De Studio Brussel-presentatrice, die in de grote finale uiteindelijk derde zou worden, haalde liefst drie keer de top tien van beste scores. Riadh Bahri vult dat lijstje nu aan en behaalt de tweede plaats met 594 seconden.

De VRT-journalist, gespecialiseerd in luchtvaart, speelde van bij de start ijzersterk en viel meteen op door z'n gevatte opmerkingen. Hij bleek niet de doorgaans wat afstandelijke, lijzige vertegenwoordiger van de Reyerslaan te zijn, maar een flamboyante, zelfzekere, en eigenzinnige man. Dé geknipte figuur voor ‘De Slimste Mens’ dus. Zeker voor jurylid Herman Brusselmans die een favoriete schietschijf op een schoteltje aangeboden kreeg. Toen Bahri fier opmerkte dat hij een (geleende) pull droeg van ontwerper Christian Wijnants, repliceerde de schrijver dat hij zijn (rode) sokken dan ook maar terug moest geven. Ook Rik Verheye, dat andere jurylid, liet zich gaan. “Zo zat als een achterdeur volgens mij”, omschreef hij Bahri. Toen de journalist duidelijk maakte dat hij als homo niet naar Saoedi-Arabië kan gaan, merkte Verheye op dat je geaardheid toch niet op je hoofd te lezen staat. “Ik vind van wel”, merkte Brusselmans droog op. En zo ging dat maar door...

Speltechnisch waren Riadh Bahri en Ella Leyers dinsdagavond veruit de besten. Samen verpulverden ze Hans Vanaken bij zijn vierde deelname. Met een forse eindspurt in de filmpjesronde, verzekerde Bahri zich van de overwinning. Met liefst 230 seconden oorsprong, was er van een spannende finale tussen Ella en Hans ook al geen sprake. Na vijf vragen stond de stand op 1-160. Exit Vanaken.

(Lees verder onder de video.)

De leukste quotes

Ella (over goeie raad van papa Jan of zus Olga): “Ik heb goeie raad gekregen van Élodie Ouédraogo. Die heeft gezegd dat ik botten moest aandoen. Ze zijn van Prada. Maar wel tweedehands. Alé, vintage.”

Brusselmans (over zijn mentale gezondheid en met een intriest gezicht): “Vandaag is één van de vrolijkste dagen die ik beleefd heb.”

Brusselmans (tegen Verheye die vertelde dat hij puzzelde tijdens de lockdown): “Puzzelen, ja, maar een boek lezen dat is te moeilijk.”

Brusselmans (over hoogtevrees): “Ik heb zoveel hoogtevrees dat ik elke dag de eelt van mijn voeten doe.”

Riadh Bahri (over een pyjama dragen): “Ik krijg op Kerstmis na 32 jaar nog altijd een pyjama van mama. En dan is ze boos dat ik geen foto maak van mezelf in die pyjama.”

Hilarische momenten

Rik Verheye laat zich helemaal gaan als hij merkt dat Riadh Bahri toch zenuwachtig is en de hele tijd met zijn rechtervoet wiebelt. “Wil je rechtervoet misschien iets zeggen”, merkt Rik op.

Dé openbaring van de avond komt van Hans Vanaken. Die bekent dat de Club Brugge-spelers zich na een barbecue aan karaoke waagden. “Ik heb toen ‘Zakka-Zakka’ gezongen”, maakt Hans duidelijk. “Is dat niet eerder iets voor AA Gent?”, repliceert Van Looy. Voor de kenners: ‘Zakka-Zakka’ is een Nederlandse schlager, een echte meezinger, van Arjan Oostrom.

(Lees verder onder de video.)

Kantelmomenten

Nieuwkomer Riadh is meteen bij de les en scoort al goed in ‘3-6-9'. In de ‘Open deur’-ronde slaat hij een kloofje om nadien perfect de puzzelronde af te werken.

Hans Vanaken verkwanselt zijn kansen door in zijn fotoronde volledig de mist in te gaan. Het is Ella Leyers die voluit profiteert van die fout en zo een ferme voorsprong maakt.

In de filmpjesronde heerst Riadh Bahri. Vanaken weet amper iets zinnigs over het afscheid van prins Harry te zeggen, waarop Bahri een duidelijk ingestudeerd lijstje antwoorden afratelt. De VRT-journalist is het voorbeeld van hoe de kandidaten die willen scoren in deze quiz zich willen en moeten voorbereiden. Door veel lijstjes in te studeren. Precies daarom weet Bahri ook bij het filmpje van Ella extra te scoren en speelt hij zelf foutloos. Goed voor een totaal van 320 filmseconden en een totale recordscore.

De finale is geen echte finale, omdat het verschil tussen Hans en Ella te groot is. Na vijf vragen is het al boeken dicht voor de voetballer.

De eindscore (voor het finalespel)

Riadh Bahri: 594 sec.

Ella Leyers: 404 sec.

Hans Vanaken: 178 sec.

De stand

Ella Leyers: 6 deelnames 3 keer gewonnen 3 finales gewonnen

Hans Vanaken: 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finle verloren

Senne Misplon: 2 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale verloren

Miguel Wiels: 2 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale verloren

Riadh Bahri: 1 deelname 1 keer gewonnen

Nieuwkomer

De Nederlandse danser en presentator Jan Kooijman.

