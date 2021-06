De legendarische ‘Tien Om Te Zien’-momenten van Willy Sommers en Anne De Baetzelier: “Tina Turner en haar erotische lichaamsolie: ónvergetelijk”

1) Rob De Nijs als noodpresentator

“Bij één van de eerste opnames in de zomer van ‘89 in Blankenberge sloeg de bliksem in. Met een grote technische panne tot gevolg. Na crisisoverleg zouden de opnames de dag nadien moeten plaatsvinden. Een ramp, want de Braziliaanse groep Kaoma, die net de ‘Lambada’ kwam brengen, kon niet”, vertelt Willy. “En dan was er nòg een probleem: Bea Van der Maat (presentatrice in ‘89, ‘92 en ‘94, red.) Zij kon niet. Net in een aflevering waar ik zélf nog moest optreden ook. Uiteindelijk hebben ze Rob De Nijs het podium opgestuurd om mij aan te kondigen (lacht). En het optreden van Kaoma hebben we gelukkig ‘s nachts nog kunnen filmen.”