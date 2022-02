De laatste rol van Marc Van Eeghem: tweede seizoen van 'De Bunker' eindelijk te zien op Streamz

In het vervolg van de ‘De Bunker’ volgen we net zoals het eerste seizoen het team van de Inlichtingendienst. Ze opereert vanuit haar ondergrondse hoofdkwartier in Antwerpen en verzamelt als buitendienst gevoelige informatie op het veld om zo op tijd rampen en misdaden te voorkomen. Na de dramatische gebeurtenissen in de eerste reeks, krijgen de teamleden amper tijd om op adem te komen. Ze binden opnieuw de strijd aan met terroristen, extremisten en buitenlandse spionnen.

Dat het tweede seizoen van de reeks lang in de koelkast bleef liggen, heeft alles te maken met de gevoelige onderwerpen. Toen de reeks werd opgenomen, voornamelijk in 2015 en 2016, was Europa immers het slachtoffer van verschillende terreuraanslagen. VTM besloot daarop om de pauzeknop even in te duwen. Dat betekent ook dat de intussen overleden acteur Mac Van Eeghem toch nog te zien zal zijn in nieuw materiaal. Hij overleed in december 2014 aan prostaatkanker, maar kon een paar maanden voordien wel nog zijn scènes opnemen.