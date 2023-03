De laatste boeren maken hun keuze en jaloezie troef bij de uitverkorenen van Raphaël: “Ze ging ‘s nachts naar z'n caravan”

TVWie de uitverkoren zijn van Cathy, Stef en Raphaël in ‘ Boer zkt Vrouw ' konden we vorige week al ontdekken. Nu weten we ook welke drie dames Jef en Kevin verkiezen. Al vindt het meest dramatische moment van de aflevering toch bij boer Raphaël plaats. Een van de dames wordt betrapt terwijl ze ‘s avonds naar z'n caravan gaat.

Dat boer Jef voor Lieze zou kiezen, stond eigenlijk in de sterren geschreven. Al van de eerste dag had hij een oogje op haar. En dus noemt hij haar ook als eerste. “Toch een stress die even wegvalt", lacht ze. Verder wil Jef ook verder met Bente, die daar behoorlijk van schrikt. “Ik had het ergens niet verwacht", klinkt het. “Er zijn zoveel toffe meisjes ...” Helaas kan Jef er nog maar ééntje extra kiezen, en dat wordt Kim. “Ik had superveel stress", zegt zij. “Die kansen worden almaar kleiner, hé.”

Boer Kevin zou dan weer liefst alle vijf de dames mee nemen naar zijn frambozenboerderij. Maar hij selecteert er toch drie. “Het eerste meisje was ietsje stiller, maar ik wil nog wel veel van haar te weten komen", zegt hij, daarmee doelend op Elke. Ook Heidi en Jana mogen blijven. Kevin moet meteen ook kiezen met wie hij de komende 24 uur wil spenderen. “Ik ben daar eigenlijk geen fan van", zegt hij. Toch kiest hij voor een overgelukkige Heidi.

Intussen neemt Raphaël de tijd om Jasha wat beter te leren kennen. Hij moedigt haar aan om hem duidelijk te laten merken hoe ze over hem denkt. “Het is en blijft een competitie he", klinkt het. “Probeer dus je momenten te pakken.” Het intieme gesprek wekt jaloezie op bij Jolyn en Katrijn, die erop staan kijken. “Dat was wel moeilijk ja", geeft Katrijn toe. “Je wil dat ze het leuk hebben, maar ook niet té leuk." En ze voegt eraan toe: “Dat was een véél intiemer momentje dan ik met Raphaël had in de auto.”

De spanning ten huize Raphaël begint hoog op te lopen. Jasha wordt betrapt terwijl ze ‘s avonds laat naar zijn caravan gaat. “Ik was me aan het klaarmaken om te gaan slapen en zag dat Jasha na 25 minuten nog altijd niet naar boven was gekomen", merkt Jolyn op. “Ik ben haar gaan zoeken en zag dan licht aan de caravan branden. Ik heb daar veertig minuten gestaan omdat ik het met m'n eigen ogen wilde zien", klinkt het.

‘Boer zkt Vrouw', zondag om 19.55 uur op VTM