De kristallen bol van ‘Black Mirror’: vijf toekomstvoorspellingen die griezelig dicht bij de waarheid zitten

TV Con­tent-directeur VRT spreekt voor het eerst na woelige jaren: “Met enkel 55-plus­sers als kijkers komen we er niet”

Te dure en te veel mannelijke exclusiviteitscontracten, te prijzige shiny floor shows of de te commerciële koers van de openbare omroep. Bij zowat elke mediastorm die de voorbije twee jaar over de Reyerslaan trok, viel de naam Ricus Jansegers. Maar de directeur content van VRT deed er het zwijgen toe. Tot nu. In dit interview reageert hij uitgebreid op de kritiek en doet hij enkele toekomstplannen voor de openbare omroep uit de doeken. “Er wordt druk gewerkt aan de opvolgers van ‘F.C. De Kampioenen’.”