De Kreuners krijgen eerste 'Best Of’ in nieuw muziekprogramma ‘The Best Of’ op VTM

TVWat zijn volgens Vlaanderen de vijf allerbeste hits van De Kreuners, Natalia, Dimitri Vegas & Like Mike, Raymond van het Groenewoud, Axelle Red, De Mens, Urbanus en Gorki? Aan de hand van verschillende optredens krijgen kijkers het antwoord in het gloednieuwe muziekprogramma ‘The Best Of’, dat binnenkort van start gaat op VTM. In het nieuwe programma worden deze acht Vlaamse muzikale iconen dan ook verrast met een uniek privéconcert van meer dan 40 collega-artiesten.

Van elke centrale artiest uit ‘The Best Of’ heeft de Vlaming via een ruime bevraging op voorhand een top 5 bepaald en die grootste hits worden door de performers overgoten met een persoonlijk sausje. Welke vijf nummers zijn het populairst, in welke volgorde en wat is de absolute nummer één? Door welke straffe artiesten worden de songs gecoverd en hoe klinkt de nieuwe uitvoering? In ‘The Best Of’ krijgen de Vlaamse artiesten samen met presentatrice An Lemmens de ene (muzikale) verrassing na de andere voorgeschoteld.

Naast de verrassende live-optredens gaat ‘The Best Of ‘ook backstage bij de voorbereidingen. De camera’s volgen de artiesten in de aanloop naar hun verrassingsoptreden. In de zogenaamde VoxBox delen bekende en onbekende Vlamingen dan weer hun persoonlijke top 5 van de gevierde artiest en vertellen ze waarom ze voor die songs kiezen.

De Kreuners bijten spits af

De komende weken maken Natalia, Urbanus, Dimitri Vegas, Axelle Red, De Mens, Raymond van het Groenewoud, Gorki en De Kreuners hun opwachting. Walter Grootaers en z’n bandleden mogen de spits afbijten in de eerste aflevering. Van ‘Zij Heeft Stijl’ over ‘Cous-cous Kreten’ tot ‘Zo Jong’ of ‘Ik Wil Je’. Maar zijn deze hits ook terug te vinden in de top 5 die Vlaanderen zelf samenstelt? Wat zijn volgens hen de beste Kreuners-nummers? Welke hit stemden zij naar de eerste plaats?

De top 5 wordt gecoverd door topmuzikanten Bart Peeters, Mauro, Equal Idiots, André Hazes en Guy Swinnen. Familie van de band vertelt hoe zij de carrière van Walter, Axl, Erik en Jan hebben beleefd en Chris Lomme en Walters dochter Layla geven na al die jaren hun ongezouten mening over de nummers die Walter over hen schreef.

