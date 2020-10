De kleren maken de quizzer: styliste Farah klopt overuren nu Ella Leyers blijft doorgaan in ‘De Slimste Mens’

Aflevering 1: zijden blouse en kaki rok

“Ella is een erg knappe vrouw, die uiteraard met bijna alles staat. Ze had gelijk wat kunnen aantrekken om te debuteren in de quiz, maar ik wilde een kant van haar in de verf zetten die weinig mensen kennen. In deze outfit ziet Ella er gesofisticeerd, elegant en volwassen uit”, aldus Farah.