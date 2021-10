De kleine Planckaerts hebben nu ook een eigen docusoap: “We zijn camera’s gewoon, dus veel verandert er niet”

TVNa Eddy en co, hebben nu ook zijn kleinkinderen een eigen docusoap. In ‘De Planckies’ nemen de zes jongste Planckaerts Ketnet-kijkers mee in hun creatieve avonturen. “We maken meubels, sluiten zelf lampen aan” zeggen Devon en Mageno die ons samen met de anderen ook een kijkje gaven in hun geheime clubhuis. “Ouders mogen hier niet komen.”

“Alleen diegenen die het wachtwoord weten, kunnen binnen. Dit is onze plek, onze ouders mogen hier niet komen.” Iluna Planckaert (16) blinkt terwijl ze ons in haar clubhuis rondleidt. Op de zolder van de vierkantshoeve bouwden de zes jonge Planckaerts hun eigen plekje. ‘Jawadde’ staat in drukletters geschilderd op de muur, ergens staat een vergeten sjoelbak en in de hoek een oude jukebox. Mageno (14) en Devon (15) knapten die zelf op. “Hij werkt als je er een munt van vijf frank insteekt, maar die zijn we kwijtgeraakt”, legt Devon uit. “Daar moeten we nog eens naar op zoek (lachje).”

Hetzelfde, maar anders

Eddy Planckaert (63) en zijn kroost mogen sinds zondag dan weer meer dan een miljoen kijkers naar één lokken met de renovatie van hun kasteel, maar ook zijn zes kleinkinderen zitten niet stil. Hun handel en wandel zie je vanaf vanavond op Ketnet in ‘De Planckies’, een realitysoap op kindermaat. “We zijn best trots op ons eigen programma”, zegt Mageno. “Het is sowieso fijn om dingen met ons zessen te doen dus we moesten niet lang nadenken toen ze het vroegen. En van onze ouders mocht het ook.”

In de spin-off staat telkens een nieuw avontuur centraal. Vanavond is dat het clubhuis bouwen, een andere keer draait de aflevering rond de wielercarrière van de jongens of een gezamenlijke kookavond. “We werken voor ‘De Planckies’ op dezelfde wijze als bij ‘Chateau Planckaert’, maar we draaien minder intens”, zegt producer van het programma Katrien Luyten. “Bij ‘Chateau Planckaert’ volgen we iedereen ganse dagen, bij De Planckies’ zijn de activiteiten meer afgebakend. Zoals een Halloweenfeestje of een namiddag wilde dieren spotten. Dat maakt het veel duidelijker voor de kinderen.”

Verslingerd aan playstation

Devon en Mageno vinden het allemaal prima. “Wij zijn camera’s in de buurt ondertussen wel gewoon, dus veel verandert er eigenlijk niet”, vindt Devon. “We zijn gewoon onszelf.” Of er nooit een haar in de boter zit bij het zestal? “Eigenlijk niet”, zegt Mageno. “We hebben een goeie band omdat we leeftijdsgenoten zijn, én we hebben dezelfde interesses. Devon en ik zijn graag met onze handen bezig. Meubels maken voor in het clubhuis bijvoorbeeld of Devon heeft er zelf de lampen aangesloten op de elektriciteit.”

Dat het idee voor de jongerenreeks kwam vanzelf kwam, vertelt Luyten, die met haar productiehuis Vincent TV ook ‘Chateau Planckaert’, ‘Onverwacht’ en straks ook de zoektocht naar de Juniors nieuwe liefde maakt. “Tijdens de opnames van ‘Chateau’ dachten we vaak: ‘Dju, de kinderen zijn met zo’n leuke dingen bezig en daar kunnen we niet bij zijn’. De zes zijn echt ondernemend en creatief, we hopen dat hun enthousiasme inspirerend werkt voor de Ketnet-kijkers. Want veel van hun leeftijdsgenoten zijn vaak verslingerd aan hun playstation of smartphone. Het feit dat ze tussen zes en zestien jaar oud zijn, maakt ook dat ze zowat alle kinderen kunnen aanspreken.”

Fiets aan de muur

Of klussers Mageno en Devon tot slot ook van plan zijn een handje te helpen in het kasteel? “Op dit moment is het veel werk in de hoogte, dus voor ons wat gevaarlijk”, legt Mageno uit. “Maar met het binnenwerk helpen we al mee”, zegt Devon. “We mogen straks trouwens onze eigen kamers inrichten in het kasteel. Bij mij gaat dat er een zijn met plaats voor mijn instrumenten en fietswielen aan de muren.”

‘De Planckies’ is om18u00 te zien op Ketnet.

Wie zijn de Planckies? Iluna (16): De oudste van het gezelschap. Iluna heeft het meest tv-ervaring, want presenteerde zelfs al een eigen programma ‘Onverwacht’. Ze is de moeder van de bende, als puntje bij paaltje komt, luisteren de vijf anderen naar haar. Devon (15): De oudste van Francesco en Magali. Heeft uitstekende koersgenen, maar is door een operatie aan zijn knie even out. Hij is de lijm van het zestal en speelt een aardig stukje muziek. Kan zowat elk instrument bespelen. Mageno (14): De tweede van Stephanie en Christopher. Startte die jaar met koersen en won meteen een wedstrijd. Handige harry, die graag met hout werkt. Noa (13): Het enige meisje van Francesco en Magali. Ze is de meest creatieve van de bende. Noa speelt in het bandje van de Planckies, maar houdt ook van schilderen, tekenen en potten bakken. Yukka (11): De jongste van Francesco en Magali. Hij is zoals McGyver, de handige uitvinder. Hij maakt van een balpen een bootje. Zoekt op YouTube uit hoe je motors in en uit elkaar haalt. Elara (6): De jongste van Stephanie en Christopher en ook van de zes kleinkinderen. Een prinsesje die houdt van zingen, dansen, acteren. Schrikt niet terug voor het middelpunt van de aandacht.