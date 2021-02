De kijkers van ‘Big Brother’ hebben beslist: Mike is de derde nieuwkomer deze week

Voor wie het vergeten was: door de onverwachte exit van Nederlanders Danielle, Nathalie en Jowi van afgelopen zaterdag, werd er deze week niemand genomineerd voor een exit bij ‘Big Brother’. Meer zelfs: uit vijf potentiële Nederlandse kandidaten mochten de overgebleven bewoners hun twee favorieten kiezen. Daarbij viel de keuze op make-upartiest Jerrel (25) en event manager Matt (19).

Maar daar stopte de plot twist deze week dus niet. Zonder dat de bewoners het wisten, maakten ook de resterende drie kandidaten - Nederlanders Mona (23), Jeroen (51) en Mike (28) - nog kans om het huis te betreden. Tot middernacht kon de kijker gisteren immers stemmen op zijn of haar favoriete nieuweling. Daarbij bleek Mike - voorvechter van Brabantse gezelligheid en worstenbroodjes - veruit de populairste. En dus mocht hij vanmorgen ook z’n intrede maken in het huis. Dat deed hij via de voorraadkamer, waar hij ontdekt werd door Patrick (59). Houdoe!