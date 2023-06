De Kijk van Ingeborg: Maud gaat met geld lopen in ‘Million Dollar Island’, en “komt er niet sympathiek uit”

Mediawatchers “Koen Crucke is een slechte verliezer. Hij zou beter wat discreter zijn over zijn afscheid van Samson en Marie”

Vorige week raakte bekend dat Koen Crucke, alias meneer Spaghetti, niet meer mag meedoen in de kerstshows van Samson en Marie. Crucke liet zijn ongenoegen daarover duidelijk merken in het VTM NIEUWS. Een misplaatste reactie, vindt televisiejournalist Mark Coenegracht. “Hij moet niet verbaasd zijn dat hij eruit geschreven is, er is een tijd van komen en van gaan”, vertelt hij in de podcast ‘De Mediawatchers’. Showbizzjournaliste Desna Lespinoy kon het dan weer niet droog houden toen het nieuws bekend raakte: “Ik begrijp dat alles eindig is, maar ik heb toch een traantje weggepinkt.” Luister hierboven naar de volledige aflevering van de podcast.