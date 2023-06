De Kijk van Ingeborg: “Ik hoop dat jullie even enthousiast zijn als ik over Nouchka, wat een straffe madam”

tv De Kijk van Ingeborg: Maud gaat met geld lopen in ‘Million Dollar Island’, en “komt er niet sympathiek uit”

270.000 euro. Zoveel geld was het laatste spelletje op ‘Million Dollar Island’ waard. Tegen alle verwachtingen van Ingeborg in ging Maud met de centen lopen en moesten we afscheid nemen van Mohamed, Sandra en Arie.