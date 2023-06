De Kijk van Ingeborg: “Dit kost me tien jaar van mijn leven”

TV The Weeknd reageert na kritiek op 'The Idol': "Niets hiervan is een verrassing”

Zanger Abel Tesfaye (33), beter bekend als The Weeknd, is niet verrast door de negatieve reacties op de HBO-serie ‘The Idol’, die hij deels heeft gecreëerd en waar hij in speelt. “Niets hiervan is een verrassing”, vertelt Tesfaye aan tijdschrift ‘Variety’ over de negativiteit.