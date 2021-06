‘De Kemping’ blijft open: tweede seizoen op komst

Celebrities Kate Winslet stond erop dat ‘vetrollen’ zichtbaar zijn in deze seksscène

1 juni In de HBO-serie ‘Mare of Easttown’ zijn Kate Winslet en acteur-collega Guy Pearce te zien in een erg realistische seksscène. En dat is allemaal te danken aan de actrice zelf, die regisseur Craig Zobel ervan weerhield haar ‘vetrol’ eruit te knippen. “Ik wilde een realistisch personage neerzetten. Een volledig functionerende, gebrekkige vrouw met een lichaam en een gezicht dat beweegt op een manier die klopt met haar leeftijd.”