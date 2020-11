De kantelmomenten van Herman Van Dender: “Gelukkig kon ik prins Laurent overtuigen om zijn bruidstaart niet met een zwaard te snijden”

TV ‘Boer zkt Vrouw’-afvaller Roy is nu samen met een andere jongen van de speeddate: “Er was meteen een klik”

3 november Enkele weken geleden zagen we in ‘Boer zkt Vrouw’ nog het emotionele keuzemoment toen boer Tristan Roy naar huis stuurde. Al heeft die laatste niet lang getreurd, want ondertussen heeft Roy zijn hart verloren aan Eduard, een jongen die ook aanwezig was op de speeddate voor Tristan. “Tijdens die opname moesten we lang wachten en dan leg je wat contact met de andere jongens”, zegt Roy. “Met Eduard was er meteen een fijne klik. Ik dacht bij mezelf: ‘Op hem zou ik nog wel verliefd kunnen worden.’ Al was ik daar in eerste instantie natuurlijk voor Tristan.”