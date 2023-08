‘De Jordy’ ontmoet zijn grote held Dimitri Vegas in Ibiza

TV Producers van ‘The Crown’ beloven “enorme gevoelig­heid” wanneer het over dood Diana gaat

In het zesde seizoen van ‘The Crown’, dat later dit jaar op Netflix zal verschijnen, zal ook de dood van prinses Diana aan bod komen. Daar was op voorhand al heel wat ophef over. Maar de makers van de reeks verzekeren nu dat ze met veel respect te werk zullen gaan bij het verfilmen van Diana’s overlijden.