De internationale versie van ‘De Mol’ is overal te zien op Netflix, maar niet bij ons: “De rechten voor ons land zijn al verkocht”

Koen Wauters moest dienst­plicht vervullen tijdens glorieperi­o­de Clouseau: “Het was alsof Elvis naar het leger ging”

De dienstplicht weer invoeren of niet? Het is ‘Het Debat van de Dag’ op HLN en JOE. Ook Koen Wauters (55) kan erover meepraten. Hij moest zich in volle Clouseaumania-periode aanmelden als milicien bij het Belgische leger. Hij vertelde er vanochtend over op JOE bij Sven Ornelis en Anke Buckinx. “Het was alsof Elvis Presley naar het leger ging. Er stonden journalisten van VTM voor de poort van de kazerne.”

3 oktober