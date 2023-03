‘De ideale wereld’ trekt naar Durbuy Adventure Valley en verhuist voor even naar Eén

BV ‘Dertigers’-ac­teur Malik Mohammed groeide op in de straten van Nairobi: “Ik heb hier alles opnieuw moeten leren”

Hij won ‘So You Think You Can Dance’, was ei zo na profvoetballer en scoort nu zijn eerste hoofdrol in ‘Dertigers’. Maar Malik Mohammed (30) weet waar hij vandaan komt. Op zijn achtste ruilde hij de straten van Nairobi voor een woonwijk in Boom. Alles moest hij opnieuw leren. “Toen ik hier voor het eerst op restaurant ging, wachtte ik met eten om te kijken hoe anderen het deden.”