De hele wereld kijkt naar pikante Netflix-reeks ‘Bridgerton’, maar de reacties zijn verdeeld: “Seks is één ding, verkrachting iets heel anders”

Netflix heeft er sinds deze maand alweer een grote hit bij. 'Bridgerton', een historisch drama door de makers van 'Grey's Anatomy', is zowel in ons land als in vele andere landen het best bekeken programma van het moment. Ondanks de hype krijgt de reeks echter gemengde reviews. Er zijn namelijk enorm veel pikante scènes, en historisch correct is het plaatje al helemaal niet. "We vinden het belangrijker om inclusief te zijn dan om gelijk te hebben."

Voor wie de show nog niet gezien heeft: ‘Bridgerton’ is precies wat je krijgt als de tienerreeks ‘Gossip Girl’ zich in 1813 had afgespeeld. De Londense high society word geplaagd door een bemoeizuchtige columniste, die anoniem haar gal spuwt over alle dames en heren die ze kent. De grootste familiegeheimen worden plots aan het licht gebracht, en dat bezorgt onze hoofdpersonages natuurlijk ontelbaar veel problemen.

In die hoofdrollen zien we Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), een mooie jonge vrouw die voor het eerst wordt ‘gepresenteerd’ als huwbare dame. Haar doel: een al even begeerlijke echtgenoot vinden voor het einde van de zomer. Een gemeen gerucht van Lady Wistledown (aka de Gossip Girl van dienst, wiens stem wordt ingesproken door Julie Andrews) zorgt er echter voor dat haar reputatie een deuk krijgt, waardoor haar kansen op een goed huwelijk er aanzienlijk op achteruit gaan. Hulp komt er in de vorm van van hertog Simon Basset (Regé-Jean Page), die helemaal niet wil trouwen, maar wel wil doen alsof hij Daphne - veel lager in rang - het hof maakt. Een win-win-situatie waarbij Daphne plots interessanter lijkt, en hij schijnbaar van de markt is. Uiteraard - hoe kan het ook anders - slaat hun toneeltje al snel over in echte liefde. Maar ook dat brengt natuurlijk de nodige dosis drama met zich mee.

Historisch correct zijn is passé

Volledig scherm Een Aziatische koningin met zwarte hofdames, niet correct, wel inclusief, zo menen de makers. © LIAM DANIEL/NETFLIX

Wie gehoopt had op de nieuwe ‘Downton Abbey’ of ‘Pride and Prejudice’ is eraan voor de moeite. De makers van ‘Bridgerton’ lopen namelijk niet zo hoog op met historische correctheid. Dat resulteert in een programma dat niet alleen los omspringt met de sociale regels die in het Regency-tijdperk van kracht waren, maar ook de tijdlijn overboord gooit. Zo horen we in een ballroom plots een orkestversie van ‘Thank U Next’ en ‘Wildest Dreams’. We hoeven u niet te vertellen dat er van zowel Ariana Grande als Taylor Swift nog geen sprake was in 1813.

Producent Shonda Rhimes ziet daar geen graten in. “Zulke elementen zorgen ervoor dat jonge mensen zich herkennen in dit programma. Daphne zou een leeftijdsgenoot van hen geweest zijn in die tijd. Voor haar klonken die Weense Walsen waarschijnlijk net als Ariana Grande in de oren. Een bal was modern, het was spannend.”

Maar de muziek is niet het enige dat niet klopt. De cast van het programma is namelijk erg divers, wat een goed teken is in 2020, maar uiteraard niet echt overeenstemt met hoe de Londense bevolking er destijds eruitzag. Simon, de meest begeerlijke vrijgezel van de stad, is bijvoorbeeld een zwarte man. “De kans dat zoiets in 1800 gebeurde, is natuurlijk onbestaand", geeft Shonda toe. “Zo’n huwelijk was zelfs niet legaal. Maar we leven niet meer in 1800, he. Wij willen de samenleving afbeelden zoals ze vandaag is, en het voelt gewoon niet goed om anno 2020 nog af te komen met een volledig witte cast.”

Ook koningin Charlotte wordt vertolkt door een zwarte actrice, een primeur. “Volgens factcheckers had Charlotte wel degelijk Afrikaanse roots. Wij hebben ze gewoon wat zichtbaarder gemaakt.”

Sexy of vulgair?

Volledig scherm Liam Daniel speelt een begeerlijke hertog in ‘Bridgerton’. © LIAM DANIEL/NETFLIX

Het grootste verschil met pakweg een klassieke Jane Austen, is dat er in ‘Bridgerton’ veel en expliciet over seks wordt gepraat én dat het wordt getoond. Iets wat in het regency-tijdperk streng werd afgekeurd, dus verhalen liepen toen meestal tot de huwelijksdag, maar raakten niet tot aan de huwelijksnacht. “Maar dat is net één van de charmes van historische drama’s”, aldus de Britse auteur en tv-criticus Libby Purves. Dat zegt ze aan de Daily Mail. “Het gebrek aan fysieke liefde in die oude romans is geen gebrek, want het feit dat men in die tijd erg moest opletten met het tonen van affectie - zeker in het openbaar - maakt het des te spannender. Denk maar aan Elizabeth en Mr. Darcy: dat kat en muis-spelletje bleef maar duren, maar dat maakte het hoogtepunt waarop ze ontdekken dat hun gevoelens wederzijds zijn net zo’n mooi einde.”

Die ongeschreven regels lappen de makers van ‘Bridgerton’ aan hun laars. Met veel plezier zelfs, aldus programmamaker Chris Van Dusen. “Die seksscènes werden vroeger niet vermeld in de literatuur, maar hoe denk je dat al die erfgenamen er kwamen? In 2020 kunnen we zulke dingen wél in beeld brengen. Ze moeten een belangrijk onderdeel zijn geweest van elk liefdesverhaal, zeker in die tijd, waarin meisjes voor hun huwelijk amper op de hoogte waren van wat seks eigenlijk was. Sommige historici beweren zelfs dat de jaren 1810 de eerste, grote seksuele revolutie met zich mee brachten, in plaats van de jaren ‘60.”

Verkrachting

Daarmee heeft hij zeker een punt, al zijn niet alle kijkers overtuigd. “Zo expliciet gefilmd, dat is nogal vulgair”, klinkt het op Twitter. Of nog veel vaker: “Er zit één scène tussen waarin we niet spreken over seks, maar over een verkrachting! Dat kan echt niet.”

Ze hebben het over een scène waarin Daphne ontdekt hoe kinderen gemaakt worden, en dat haar echtgenoot Simon haar heeft wijsgemaakt dat hij geen kinderen kan krijgen. In plaats daarvan ging hij gewoon telkens ‘voor het zingen de kerk uit’. Simon wil geen kinderen, maar dat is buiten Daphne gerekend. Ze zorgt er tijdens hun volgende vrijpartij voor dat zij de touwtjes in handen heeft, zodat ze toch zwanger kan worden. Dat terwijl Simon haar herhaaldelijk vraagt om van hem af te gaan. “Dat is zonder wederzijdse toestemming”, klinkt het online. “En dat hadden ze op z’n minst wel even mogen aankaarten. Seks in beeld brengen is één ding, maar seksueel misbruik iets heel anders.”

Seizoen 2

Controverse of niet, ‘Bridgerton’ verkoopt als zoete broodjes. Het is vandaag het meest bekeken programma op Netflix wereldwijd. Hoewel het tweede seizoen nog niet officieel is aangekondigd, is het wel geweten dat de opnames voor dat seizoen normaal gezien deze zomer van start zouden gaan. Vanwege de coronacrisis heeft die productie echter heel wat vertraging opgelopen. Voor de fans is er dus goed nieuws en slecht nieuws: alles wijst erop dat we meer van deze lords en ladies te zien zullen krijgen, maar we zullen er helaas nog voor onbepaalde tijd op moeten wachten.

