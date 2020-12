De grootste Samson & Gert-fan? Dat is misschien wel Conner Rousseau

Door corona zijn de plannen een beetje in het water gevallen, maar zaterdagavond wordt er op de valreep toch nog afscheid genomen van het eerste baasje van Samson. Gert Verhulst wordt gehuldigd in de show ‘30 jaar Samson & Gert’ op Eén, waar ook een aantal bekende fans langskomen. Zo blijkt niemand minder dan Conner Rousseau een grote Samson-kenner te zijn. “Ik heb vijf kerstshows gezien", lacht hij in een preview. “De laatste was in 2000.” En ook William Bouva’s jeugd is getekend door de bekende hond. “Soms zitten hun liedjes nog vast in mijn hoofd, en altijd ‘s nachts!”