De geliefde antiheld van Marvel is terug én hoe: trailer van tweede seizoen ‘Loki’ verbreekt record

De streamingdienst Disney+ loste zopas de allereerste trailer van het tweede seizoen van Marvel’s ‘Loki’. De fans zaten duidelijk op hete kolen, want de trailer werd het beste trailerdebuut ooit. In een mum van tijd werd de video dé meest bekeken trailer ooit in 24 uur. Volgens ‘Deadline’ gaat het hierbij om maar liefst 80 miljoen views.

De God of Mischief (God van het Kattenkwaad) is en blijft razend populair. Het eerste seizoen van de reeks is op Disney+ dan ook de best bekeken serie uit het hele Marvel-universum. Hiermee verslaat ‘Loki’ onder meer ‘Hawkeye’, ‘Moon Knight’ en ‘WandaVision’. Het kon niemand verbazen dat de reeks al snel groen licht kreeg voor een vervolg.

De antiheld

En dat vervolg verschijnt komend najaar. Vanaf 6 oktober kunnen de liefhebbers opnieuw de avonturen volgen van de sympathieke antiheld, de broer van Thor (Chris Hemsworth). In de trailer spotten de fans alvast dat het titelpersonage zich in een erg lastig parket bevindt. Hij zit verstrikt in een time-slip.

Al staat Loki er gelukkig niet alleen voor. Zo verschijnt ook het personage Mobius (Owen Wilson) in de trailer. Wilson zal zijn rol in het tweede seizoen dan ook hernemen. En is dat ‘Everything Everywhere All at Once’-ster Ke Huy Quan die het duo te hulp schiet?

Tweede seizoen van ‘Loki’, vanaf 6 oktober op Disney+.

KIJK. Trailer eerste seizoen ‘Loki’.

Volledig scherm Ke Huy Quan in 'Loki 2'. / Tom Hiddleston in 'Loki 2'. © Trailer Loki 2 / Trailer Loki 2