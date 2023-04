De geboorte van een nieuwe K3 en lachen met Antwerpen: dit zijn de grappigste memes over ‘De mol’

TV RECENSIE. ‘The Good Mothers’: “Misdaad zonder gevolgen? Dit truecrime­dra­ma doorbreekt die maffiose Hollywood­bub­bel”

De Scorceses en de Coppola’s van deze wereld hebben u decennia geleden al goed vertrouwd gemaakt met de entertainmentwaarde van maffiafilms en hun vermogen om rechtstreeks in te spelen op de mannelijke fantasie. De truecrimeserie ‘The Good Mothers’ op Disney+ doet iets wat eerder zeldzaam is in het genre en al helemaal taboe is in de criminele onderwereld in kwestie: vrouwen inzetten als krachtig wapen tegen de maffia. Want wat als al die lijdende voorwerpen plots leidende voorbeelden werden? Wat als ze op een dag hun familiale kopstukken zelf als een bundel Italiaanse worsten te drogen hingen? En levert dat dan ook een crimineel goeie serie op? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.