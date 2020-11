De Feniks-wijn uit ‘Thuis’ wordt gebotteld op het domein van Gerry Calders: “We willen graag rondleidingen met de acteurs organiseren”

TV "Dat mijn vader Waldek speelt, vond ik lang gênant": Bart Van Avermaets dochter Eve debuteert als Roxanne in ‘Thuis’

27 november In 'Thuis' is een nieuw gezicht opgedoken. Roxanne lijkt slechts het liefje voor één nacht van Lowie, maar wordt toch een blijvertje. Eve Van Avermaet (28) speelt die rol met flair. Niet zo verwonderlijk, want de acteermicrobe zit in de familie. Haar vader Bart is al negentien jaar Waldek in de soap en ook haar broer Vic maakte al zijn opwachting. "Mijn droom is om ooit met ons drieën op de planken te staan."