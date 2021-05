De familie van de strafste ‘Mol’ ooit: “Lennart houdt ons iedere dag voor de gek”

Vriendin Lotte en broer Andres hadden helemaal niets in de gaten, mama Nicole zag dat er iets niet klopte aan de mimiek van haar zoon. Maar de hele familie is ongelooflijk trots op Lennart Driesen (26), de mol in het gelijknamige tv-programma. “Hij speelt graag met mensen hun voeten, maar altijd op een lieve manier. Als hij maar kan lachen.”