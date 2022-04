De exit van Philippe en lachen met de dragqueens: dit zijn de grappigste memes van ‘De mol’

TV Marlène de Wouters doet haar #Me­Too-ver­haal in ‘VTM Nieuws’: “In die tijd werd daar niet over gesproken”

“Mijn vertrek bij VTM in 2002 was een #MeToo-verhaal.” Dat getuigde Marlène de Wouters (59) vandaag in een interview in onze krant. In ‘VTM Nieuws’ vertelt de presentatrice maandagavond uitgebreid aan journaliste Julie Colpaert wat haar exact overkomen is.

17:38