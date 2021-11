De Ensors maken longlist voor komende editie bekend

In totaal zullen er 91 kandidaten strijden om een felbegeerde Ensor. Tot en met 19 december kiest de Ensor Academie wie van hen een Ensor-nominatie verdienen. In elk van de 21 categorieën zullen vijf namen uit de bus komen. Hieronder alvast een overzicht van enkele van de categorieën. Als we kijken naar de categorie ‘beste film’ dan maken ‘Cool Abdoul’, ‘Dealer’, ‘De Familie Claus 2’, ‘De gebroeders Schimm’, ‘Duyster’, ‘Ferry’, ‘K3 - Dans Van De Farao’, ‘La Civil’, ‘Mijn Vader Is Een Saucisse’, Nachtwacht 3’, ‘De Dag Van De Bloedmaan’, ‘Red Sandra’, ‘Rookie’ en ‘Sinterklaas en ‘Koning Kabberdas’ nog kans.

Wanneer we kijken naar de categorie ‘beste tv-serie’ dan zien we volgende titels terug: ‘3Hz’, ‘Beau Séjour 2, ‘Déjà Vu’, ‘De Kraak’, ‘De Shaq, ‘F*** You Very Very Much’, ‘GameKeepers’, ‘Glad IJs’, ‘Grond’, ‘Hoodie’ S2, ‘Ik u ook’, ‘LEEF’, ‘Lockdown’, ‘Mijn Beste Slechtste Vriendin’, ‘Onder Vuur’, ‘Red Light’, ‘Storm Lana’, ‘Undercover 3’, ‘Wannabe’s’ en ‘We Moeten Eens Praten’. In de categorie ‘beste docu(film)’ maken ‘ALL-IN’, ‘Dark Rider’, ‘De Ronde 101’, ‘Four Seasons In A Day’, ‘Future Shocked’, ‘Globes’, ‘Hi My Name Is Jonny Polonsky’, ‘Holgut’, ‘PRISM’, ‘RESET’, ‘Tussen Ons’, ‘What Makes Us Boys’ nog kans. Mogelijke kanshebbers in de categorie ‘beste animatie’ zijn ‘Boerke’, ‘Meneer Papier’, ‘Mush-Mush en de Zwammetjes’, ‘Ninja Express’ en ‘Rintje 2’.