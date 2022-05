De enige jongen, het podiumbeest of de nieuwe Tina Turner: één van deze acht wint straks ‘The Voice Kids’

TVEen van de zeven meisjes of toch de enige jongen? Acht jeugdige stemmen strijden vanavond om de titel van ‘The Voice Kids’ en bijhorende studiebeurs van 10.000 euro. We stellen de laureaten - in volgorde van uitvoering - aan u voor.

Team Metejoor

Jinthe (12): De verassing

De twaalfjarige Jinthe is allicht de grootste verassing in de finale van ‘The Voice Kids’. Dat zegt haar coach Metejoor althans. “Voor mij is ze inderdaad dé verrassing. Haar sterkte is dat ze alle stijlen aankan.”, glundert haar coach die vooral weg was van haar halve finale. “Daar heeft ze ons van onze stoel geblazen. ‘Nothing compares’ was gewoon de perfecte match voor Jinthe. Ik was zo trots op dat moment. Meisje heeft een klok van een stem.”

Finalesong: ‘Good 4 U’ van Olivia Rodrigo

Marie-Emilie (12): Het podiumbeest

“Ze weet het zelf nog niet, maar Marie-Emilie wordt de nieuwe Aretha Franklin van Vlaanderen”, zegt Metejoor die vanaf het eerste moment weg was van de youngster. “Ik snap nog altijd niet dat alleen de K3’tjes en ik heb gedraaid voor haar. Marie-Emilie is echt een top-performer.”

Finalesong: ‘At Last’ van Etta James

Team K3

Anne (14): De durver

“Het is alsof ze echt geboren is om op een podium te staan”, zegt K3'tje Julia over haar pupil Anne. Maar wat Anne helemaal bijzonder maakt, is het feit dat ze ondanks haar leeftijd durft over haar angsten te praten. Zo worstelt ze onder meer met een soort dwangstoornis en is ze zelfzeker genoeg om dat te benoemen.

Finalesong: ‘Miss You’ van Jeremie

Sien (14): De grom van Samson

“We hadden totaal niet verwacht dat zo’n stem uit een 14-jarige zou kunnen komen. Alle coaches hadden volgens mij ook echt zoiets van: we willen haar echt in ons team”, zegt Julia. Sien valt op door haar krachtige stem, maar ook door haar typische ‘grommend’ stemgeluid. De grom van Samson noemt ze die zelf met een knipoog.

Finalesong: ‘Bottom Of The River’ van Delta Rae

Team Laura Tesoro

JAP (12): Allereerste rapper

“JAP is de allereerste rapper in ‘The Voice Kids’, maar hij heeft het allemaal. Hij ademt hiphop, zelfs de pasjes in zijn choreo kwamen vanuit hem”, zegt Laura over haar pupil. Hier en daar sluipt weleens een foutje in z’n performance, maar dat maakt hij goed met zijn attitude.

Finalesong: ‘Love Nwantiti’ van CKay

Gloria (14): De metamorfose

Ze kwam nogal braaf binnen, maar doorheen de wedstrijd ontpopte Gloria zich tot een echte entertainer. “Ze kan heel mooi vertellen en raken”, vindt coach Laura Tesoro die verder ook haar aandacht voor het totaalplaatje bejubelt. “Ze kreeg steeds meer aandacht voor haar act.”

Finalesong: ‘I”m Tired van Labrinth’, Zendaya

Team Duncan Laurence

Lina (13): Zoals Tina Turner

“Lina’s knock-out is één van de meest bijzondere momenten tijdens ‘The Voice Kids’”, vindt Duncan. “Ze zong Whitney Houston in de Blind Auditions, Ariana Grande in de knockouts en Tina Turner in halve finale, dat zijn de grootste stemmen op aarde. Lina is daar één van.”

Finalesong: ‘Mamma Knows Best’ van Jessie J

Karista (14): De artiest

“Karista is al een artiest”, zegt Laurence over zijn goudhaantje. “Ze communiceert met de camera, backing vocals, publiek. Ze pakt iedereen in. Als je zo’n artiest hebt kan je niet anders dan zo iemand meenemen naar de finale.”

Finalesong: ‘Glory’ van Common en John Legend

