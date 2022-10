De ene vraag was toch de andere niet: werd het Bart Cannaerts met opzet moeilijk gemaakt in ‘De allerslimste mens’?

TV “Tot zijn 90 jaar heeft hij geweld gebruikt”: Renzy vertelt in ‘Jambers Back to the 90's’ over de tiran die zijn vader was

In 1987 werd de moeder van Renzy vermoord door zijn eigen vader. Die werd nadien vrijgepleit op basis van “onweerstaanbare dwang” en deed in 1992 zijn verhaal bij Jambers. Nu, 35 jaar later, getuigt zijn zoon Renzy over hoe zijn vader tot zijn bittere eind een tiran bleef. “Zelfs de mensen van het rusthuis zeggen dat het onmenselijk was om hem te verzorgen.”

