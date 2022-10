De ene kreeg celebrity’s, de andere boonsoorten: werd het Bart Cannaerts met opzet moeilijk gemaakt in ‘De Allerslimste Mens’?

TV “Er is iets mis met deze plek”: Netflix deelt officiële trailer van ‘The Addams Family’-spin-off

Op het uiteindelijke resultaat is het nog wachten tot 23 november, maar voor wie benieuwd is naar de spin-off van ‘The Addams Family’ hebben we wel al goed nieuws. Op zondag deelde Netflix namelijk de officiële trailer van ‘Wednesday’, de nieuwe reeks van Tim Burton met Jenna Ortega in de hoofdrol.

9 oktober