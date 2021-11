De ene heeft 61 miljoen views op YouTube, de andere is gestopt: zo gaat het nog met deze legendarische kandidaten uit 'Belgium's Got Talent’

‘Flanman’ Maxime Pans (2018): “Ik heb eigenlijk nooit graag flan gegeten”

Maxime Pans (24) uit Gent slaagde erin om maar liefst 24 (!) flans naar binnen te spelen in één minuut tijd. Een topprestatie, die jammer genoeg niet al te lang duurde, want de flans kwamen er ook in een recordtijd terug uit. Maxime kroonde zichzelf daarmee tot de eerste kandidaat die ooit op het podium van ‘Belgium’s Got Talent’ overgaf. “Ik herinner me enkel nog dat het snikheet was op de auditiedag, maar van de act zelf heb ik een grote black-out”, blikt Maxime terug.