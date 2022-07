De eerste traantjes zijn een feit: Kimbery heeft het moeilijk op ‘Love Island’

Geen zoektocht naar liefde met een grote L zonder emoties met een grote E, lijkt het wel. In de aflevering van vanavond laat de Belgische beauty - na amper twee dagen - haar tranen de vrije loop. Gelukkig kan ze op medekandidate Manon rekenen om haar te troosten. Of de huilbui ook iets met haar koppelpartner te maken heeft, ontdek je vanavond in een nieuwe aflevering van ‘Love Island’.