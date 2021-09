De eerste TikTok-les van Koen Wauters: “Welkom in de 21ste eeuw”

SHOWBITS VIDEO. Tik­tok-fenomeen Elias Verwilt lanceert YouTube-reeks: “Ik wil tonen wie ik echt ben”

2 september 527.000 TikTok-volgers op één jaar tijd. We gebruiken niet snel het woord ‘fenomeen’, maar Elias Verwilt is het wél. De jongeman van 21 maakt grappige en bizarre video’s op TikTok, maar nu start hij ook een eigen YouTube-reeks: Man Zonder Plan. Reden genoeg voor Jarne om Elias in onze Showbits-studio enkele vragen te stellen.