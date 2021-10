De eerste kussen, een moeilijke beslissing en Bert is een illusie armer: dit was aflevering elf van ‘Temptation Island: Love or Leave’

TVNu de breuk tussen ‘gewoon Donna’ en Nico definitief lijkt, staat niets hun respectievelijke romances met Jimi en Laure nog in de weg. En ook bij enkele andere koppelhelften blijkt hun relatie misschien wel minder sterk dan ze zelf dachten. Aflevering elf is aangebroken, en die zag er zo uit!

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Efrain, Shallie, Laure, Nico. © SBS

In de mannenvilla is het tijd om te gaan slapen. Althans: voor Bert en Wouter. Efrain en Shallie maken het buiten nog gezellig, net als Nico en Laure. De dames stellen een ‘slaapfeestje’ voor. Because.

Waarop we - uiteraard - een beeld krijgen vanuit de vrouwenvilla, met Aylin in de hoofdrol. Zij doet tegen Julia haar beklag over het gedrag van haar liefje, en plaatst meteen ook grote vraagtekens bij hun relatie. Enigszins begrijpelijk, aangezien Efrain z’n haar de voorbije afleveringen best goed lag, toch?

Volledig scherm 'Temptation island: Love or Leave': 'gewoon Donna' en Jimi. © SBS

Ook in de vrouwenvilla loopt de temperatuur op, dankzij ‘gewoon Donna’ en Jimi. Zo geeft laatstgenoemde aan dat hij het niet erg zou vinden om met de vormalige ‘Miss België’-kandidate te kussen. “Maar zij mag wel de eerste move maken, want het is 2021", klinkt het. Waarom hij het jaartal moet aflezen op z’n horloge? Daar hebben we geen idee van.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Laure en Nico delen hun eerste kus. © SBS

Daarna is het tijd voor de eerste kus van Laure en Nico! Iets dat er al een tijdje zat aan te komen, en dat Nico zelfs omschrijft als a love story. Het is in ieder geval iets meer fijnbesnaard dan z’n passage bij ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Niet dat ‘gewoon Donna’ ondertussen een gebroken hart heeft. Nee, ook zij gaat gewillig tongworstelen met Jimi. “Ik moest haar gewoon kussen”, vertelt hij. Tot zover de vrouwelijke emancipatie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Nico en Laure. © SBS

Waarna ‘gewoon Donna’ alsnog beslist om alleen te gaan slapen. Nico ziet het daarentegen anders. Hij neemt Laure mee naar z’n kamer, waar hij nog een uitgebreide knuffelsessie houdt met haar. Maar ‘t is uiteindelijk ook een geval van ‘tot hier en niet verder’, aangezien Laure de aanwezigheid van ‘gewoon Donna’ toch nog een barrière vindt. Bummer!

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Jimi en 'gewoon Donna'. © SBS

De volgende ochtend vertrouwt Jimi op het aloude - lees: allesbehalve originele - recept om z’n liefde voor ‘gewoon Donna’ kenbaar te maken: een ontbijt op bed.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Nico en Laure. © SBS

Ook Laure en Nico brengen de ochtend samen door. De Belgishe single wil wel weten of Nico het niet erg vond dat ze in haar eigen bedje is gekropen. “Gij moet doen waar ge u goed bij voelt”, stelt hij diplomatisch. waarop ze aan een uitgebreid potje ‘voelen’ beginnen. Een mens moet iets doen ‘s ochtends.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Aylin en Maxime. © SBS

Waarop we een verrassende bekentenis krijgen van Aylin. Zij vertelt aan de Belgische single Maxime dat ze haar relatie met Efrain stop wil zetten. Zo vindt de Nederlandse schone met Turkse roots het niet kunnen dat Efrain aan Shallie haar nummer vroeg, én met haar wil afspreken als het programma erop zit. Groot gelijk dat je dat niet wil, girlfriend!

Efrain van zijn kant begrijpt de beslissing van Aylin dan weer compleet niet. Meer zelfs: Efrain vindt dat hij een heel goede man voor haar is. “Ik zit hier drie zure appels door te bijten, en ik proef de zoete nog steeds niet”, klinkt het. Al lijkt e voormalige ‘Temptation Island’-verleider uiteindelijk wel te beseffen dat je in een relatie moeite moet doen voor elkaar. Goed zo!

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': presentatrice Monica Geuze en de vrouwelijke koppelhelften. © SBS

Vervolgens is het tijd voor hosts Monica Geuze en Viktor Verhulst om poolshoogte te komen nemen in ‘hun’ respectievelijke villa’s. Daarbij willen we van de gelegenheid gebruik maken om de montagedienst van SBS in de bloemetjes te zetten. Bert pas na 27 minuten opvoeren: gouden zet!

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dat hij dan lichtjes gedesillusioneerd komt vertellen dat de Nederlandse single Kim bepaalde gevoelens losmaakt bij hem, nemen we er dan wel bij. “Ik heb mijn ballen moeten tonen om haar mee te krijgen”, stelt hij zelfs. Waarop de andere heren collectief de slappe lach krijgen. En wij ook. Iets dat trouwens niet betert wanneer Bert verklaart dat zij hem ook beter wil leren kennen...

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Maar voor we ons echt een breuk lachen, vertellen Monica en Viktor dat de koppelhelften op groepsdate mogen, en dat ieder van hen een single mag meenemen. Bij de dames levert dat de volgende combinaties op: Aylin en Maxime, Julia en Niels, ‘gewoon Donna’ en - no shit, Sherlock - Jimi en ons Delphine kiest tenslotte voor Joop. Bij de heren neemt Efrain Shallie mee, Wouter kiest voor Noëlle, Nico gaat - weinig verrassend - voor Laure en Bert laat z’n oog opnieuw vallen op Kim.

Bij de dames staat er als groepsdate een les flamenco op het menu. Of, als je het aan onze Tempteesjon-toogfilosoof Joop vraagt: een flamingodans.

via GIPHY Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De heren hebben hun gezamenlijke date dan weer op een boerderij. Vooral voor Nico is dat een momentje om zich even te bezinnen. Hij beseft namelijk dat de dag waarop hij ‘gewoon Donna’ terugziet, steeds dichterbij komt. Hij bespreekt z’n gevoelens hierover met Laure, die vervolgens besluit om Nico de nodige afstand te gunnen. “Nico moet doen waar hij zich goed bij voelt, maar ik ga niet achter zijn gat lopen”, zegt ze. Go girl!

Volledig scherm 'temptation Island: Love or Leave': Jimi en 'gewoon Donna'. © SBS

Jimi en ‘gewoon Donna’ bespreken op dat moment hun toekomstplannen. Zo willen de twee love birds mekaar graag terugzien na ‘Temptation Island: Love or Leave’, en bespreken ze ook hun toekomstplannen. Al zijn die toch ietwat een domper op de feestvreugde. Zo vertelt Jimi immers dat hij na afloop van het programma een maand op reis gaat. Dat is volgens ‘gewoon Donna’ geen probleem, aangezien zij toch nog tijd nodig heeft om enkele zaken op een rijtje te zetten.

Waarna het nog eens tijd is voor Bert en z’n illusies. Zo blijft de (ex-)vriend van Delphine er rotsvast van overtuigd dat er meer is tussen Kim en hem. Dat terwijl de Nederlandse single klaar en duidelijk stelt dat de band met Bert puur vriendschappelijk is. Iets waarin Kim bijgetreden wordt door Wouter, die ook geen romantische klik tussen Kim en Bert ziet. “Voor hem is zij wel het totaalpakketje”, verklapt hij tegen Noëlle. “Maar dat is vandaag, morgen kan het weer anders zijn. Die man is knettergek. Hij moet echt een klap op z’n achterhoofd krijgen om weer wakker te worden.” #Wouterknowsbest

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Kim, Nico en Laure. © SBS

Na de groepsdate gaat Kim dan ook tegen Nico en Laure haar beklag doen over Bert. Ze wil immers echt niet met hem op dream date. Nico vertelt hierop aan Kim dat Bert gevoelens voor haar begint te krijgen en ook van een ‘wederzijdse klik’ spreekt, en daar is zij absoluut niet mee opgezet. “Ik heb hem echt heel vaak duidelijk gemaakt dat het echt alleen maar vriendschap is”, zegt ze. “Ik snap dan ook niet waarom hij dat zou zeggen, want er is niets. Maar in Bert z’n hoofd zijn we al getrouwd, denk ik.”

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Kim en Bert. © SBS

En dus besluit Kim om de confrontatie aan te gaan met Bert. Ik wil een eerlijke uitleg. Ik wil niets wat niet waar is”, briest ze. Waarop Bert zich er probeert uit te praten door te stellen dat het gewoon ‘mannen onder elkaar’ was. Waarop hij zegt dat hij gewoon z’n gevoelens wilde uitspreken. En Kim over de rooie gaat. “Dat gevoel moet hier helemaal niet zijn. Mafkees!”, tiert ze. waarop ze hem ook nog eens aanwrijft dat hij haar vertrouwen heeft beschaamd. We weten dat het niet mooi is, maar stiekem moesten wij toch heel erg gniffelen met de reprimande die Bert kreeg...

Twitter is het trouwens daarmee eens.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Efrain en Viktor Verhulst. © SBS

Maar goed, voor we daar al te diep over kunnen doorbomen, is het tijd voor Viktor Verhulst om het laatste feestje in de mannenvilla te verstoren. Hij neemt Efrain apart en wil hem een ontwikkeling in de andere villa tonen. Wat Efrain precies te zien krijgt ontdekken we pas in de volgende aflevering, maar het voorstukje belooft alvast hoogoplopende emoties... en verrassende dream dates. Onze bak popcorn staat klaar!

Tot volgende week!

LEES OOK