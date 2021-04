“De eerste keer dat ik zoveel naalden zie": opletten geblazen in ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’

TV Oude liefde van Carrie Bradshaw keert terug in ‘Sex and the Ci­ty’-re­boot

9:20 Goed nieuws voor fans van ‘Sex and the City’. John Corbett (59) aka Aidan Shaw, de ex-verloofde van Carrie Bradshaw, zal dan toch te zien zijn in de langverwachte reboot ‘And Just Like That’.