“De eerste keer dat iemand zoiets zegt tegen mij": dit was het leukste uit de nieuwe aflevering van ‘Cupido Ofzo’

Sven en Hanne zijn voor het eerst samen op date, en dat valt duidelijk erg goed mee. “Het was echt plezant", klinkt het bij Hanne. “We hebben heel goed kunnen babbelen, dus dat was leuk." En ook Sven heeft complimentjes: “Ik vind haar een vree sympathieke en een vree lieve." Dat hoort Hanne maar al te graag: “Ik groeide een klein stukje", geeft ze toe. “En mijn kaken begonnen te blozen, ik voelde het.”

Komt er dan nog een tweede date? Op die vraag antwoorden Sven en Hanne allebei volmondig ja. “Ik was toch opgelucht dat ze nog een keer wou afspreken", geeft Sven toe. “Dan kunnen we elkaar toch wat beter leren kennen."

Ook de date van Bram en Sofie verloopt prima. “We hebben al goed gelachen met elkaar", vertelt Sofie aan Ruth. “Hij is een gentleman. Ik vond het echt wel wijs, we hebben veel gebabbeld." Ook Bram is enthousiast over z’n date. “Ik vond het super. Ze is lief, tof, rustig en grappig." Die woorden maken Sofie erg blij: “Dat is de eerste keer dat iemand dat zo zegt tegen mij." De twee willen dan ook erg graag nog eens opnieuw op date gaan. Ter afscheid volgt nog een lange, innige omhelzing.