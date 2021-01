De eerste bewoner krijgt meteen een geheime opdracht in ‘Big Brother’

TV Hopelijk komt deze voorspel­ling van ‘The Simpsons’ voor 2021 niét uit

30 december Een virus dat ontstaat in Azië en zich kort daarna over de hele wereld verspreidt, wie had het kunnen voorzien? Wel, de makers van ‘The Simpsons’ blijkbaar, 27 jaar geleden al. En zo hebben ze nog wel meer correcte voorspellingen op hun naam staan. We kunnen alleen maar hopen dat hun visie op 2021 géén realiteit zal worden.