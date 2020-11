De echte naam van Baby Yoda is eindelijk bekend, en de meningen zijn verdeeld

De nieuwe aflevering van de reeks van Jon Favreau werd vrijdag gelanceerd op Disney+. Het was een heuse rollercoaster voor de fans, want die kwamen vrij onverwacht heel wat te weten over de mini Yoda-lookalike die al sinds de allereerste aflevering van ‘The Mandelorian’ de gemoederen beroert. In de reeks werd het schattige personage al die tijd gewoon ‘The Child’ genoemd, en niemand had een idee waar ie net vandaan kwam of wat hij meegemaakt had. De fans noemen hem echter al sinds het begin liefdevol ‘Baby Yoda’, ook al gaat het zeker niet de wijze leermeester uit de oorspronkelijke ‘Star Wars’-films. Die overleed immers in ‘Return Of The Jedi’, en ‘The Mandelorian’ speelt zich af na de gebeurtenissen uit die prent.