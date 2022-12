De duurste serie ooit en de enige gothreeks die indruk maakte: de 22 beste streamingseries van 2022 (deel 1)

TVWas 2020 het jaar waarin producties werden gepauzeerd en gedesinfecteerd, dan was 2022 het jaar waarin u bedolven werd onder een ongeziene vracht aan uitgesteld topentertainment. De draken van ‘Game of Thrones’ maakten hun comeback, net als de ringen van Tolkien. Adil en Bilall gaven het Marvel-universum een nieuwe schwung en Ben Stiller schoot een onheilspellende scifi-thriller over de balans tussen werk- en privéleven op u af. Hebt u daar niks van meegekregen maar uzelf ingegraven in de hoop dat u uw schade wel zou inhalen eenmaal iemand de beste reeksen in een totaal bevooroordeeld eindejaarsoverzicht zou gieten? Dan hebt u geluk. Vandaag: deel één van de 22 beste internationale reeksen van 2022.

22. ‘Our Flag Means Death’ (Streamz)

Geïnspireerd op het ware verhaal van Stede Bonnet, een weinig avontuurlijke aristocraat die van de ene dag op de andere besluit om piraat te worden en het aanlegt met de meest gevreesde zeerover van allemaal: Blackbeard. In deze doldwaze HBO-reeks gooit David Jenkins historische nauwkeurigheid al snel overboord en ruilt hij die in voor guitige, grensverleggende feelgood met Taika Waititi in de rol van Blackbeard.

21. ‘Queer as Folk’ (TV Vlaanderen)

Helaas al gecanceld na één seizoen, maar deze reboot van de baanbrekende Britse reeks uit 1999 die in 2000 al een Amerikaanse remake kreeg, begon alvast aan een beloftevolle derde ronde. Eens te meer omdat de reeks de focus verlegde van de homoscene naar de veel bredere LGBTQ+-gemeenschap en scherpstelde op de verwoestende gevolgen van een haatmisdrijf in een queer nachtclub. Een fictie die nog te vaak realiteit is.

20. ‘The Sandman’ (Netflix)

Vergeet ‘Wednesday’ van Tim Burton, de enige gothreeks die dit jaar inhoudelijk indruk maakte was ‘The Sandman’. Dit duistere fantasydrama gebaseerd op de gelijknamige DC-strips van Neil Gaiman gaf dit jaar zelfs de meeste Marvel-shows het nakijken en doet dromen van een veelvoud aan vervolgseizoenen met Tom Sturridge als de diepgevooisde Dream.

19. ‘Night Sky’ (Prime Video)

Een bejaard echtpaar dat via een geheime gang in hun tuinhuis schijnbaar naar een ‘galaxy far, far away’ kan reizen? Deze Amazon Original is niet gespeend van wat miraculeuze, vertederende momenten en met Sissy Spacek en J.K. Simmons in de hoofdrol het ultieme bewijs dat een tv-reeks met twee krakende oudjes in de hoofdrol even beklijvend kan zijn als shows gedomineerd door jong geweld.

18. ‘Ms. Marvel’ (Disney+)

Adil El Arbi en Bilall Fallah moesten dit jaar dan wel een kruis maken over hun film ‘Batgirl’, met ‘Ms. Marvel’ hebben ze alsnog hun stempel kunnen drukken op het superheldengenre. Hoewel de meningen over de elastische vuisten van Kamala Khan -of het gebrek daaraan- verdeeld zijn, hebben de twee een authentiek superheldenverhaal op beeld getoverd waarvoor het niet altijd even originele Disney hen dankbaar mag zijn.

17. ‘Pam & Tommy’ (Disney+)

Het was van 1996 geleden dat er nog zoveel te doen was rond de sex tape van Pamela Anderson en Tommy Lee. En hoewel het niet echt proper is om een reeks op te hangen aan iets wat we dezer dagen als ‘wraakporno’ zouden bestempelen, kunnen we er niet om dat actrice Lily James een waanzinnige metamorfose onderging en ze de ‘Baywatch’-ster een echtheid meegeeft die voorbij haar imago van levende barbiepop ligt.

16. ‘Chloe’ (Prime Video)

Wat als uw sociale media obsessie met een recent overleden oude bekende zo ver gaat, dat u op een dag haar hele leven inpalmt? In ‘Chloe’ wordt u meegezogen in een voyeuristische thriller waarbij ‘The Crown’-actrice Erin Doherty een nieuwe identiteit aanneemt om enerzijds de dood van haar zopas overleden kennis te onderzoeken en tegelijkertijd de voordelen van haar perfecte leventje mee te pikken.

15. ‘The Bear’ (Disney+)

Fans van de betere keuken die al hun zintuigen op scherp willen laten slijpen en er niet mee inzitten om hun bloeddruk de hoogte in te jagen, zijn bij ‘The Bear’ aan het juiste adres. In deze reeks daalt een jonge meesterkok naar het barre Chicago neer om er de verlieslatende sandwichbar van z’n familie uit het slop te trekken. Kleurrijke personages die ‘The Sopranos’-gewijs tegen elkaar opbotsen, maar ook samen overwinningen delen? Check!

In deze HBO Max-thrillerserie gebaseerd op de gelijknamige memoires van Amerikaans journalist Jake Adelstein trekt acteur Ansel Elgort als beginnend misdaadverslaggever door het in neonkleuren badende Tokio om corruptie bij de politie aan het licht te brengen. Grauw en geestprikkelend goed. De eerste aflevering wordt nota bene geregisseerd door uitvoerend producent Michael Mann himself.

13. ‘The Rings of Power’ (Prime Video)

Het was nagelbijten om te zien wat Amazon met de geliefkoosde saga van J.R.R. Tolkien zou uitspoken, maar de duurste serie ooit gemaakt (een kleine 500 miljoen dollar, alstublieft) stelde niet teleur. Ondanks het feit dat de makers -met toestemming van de erfgenamen- heel wat creatieve vrijheden namen met het bronmateriaal, ziet het geheel er fenomenaal uit en kunnen we alleen maar hopen dat de rest van de reeks hetzelfde niveau aanhoudt.

In 1996 maakte Olivier Assayas een satirische film die de draak stak met de moeizame draaiperiode van de Franse cultfilmreeks ’Les Vampires’ uit 1916. Zesentwintig jaar later is de regisseur terug met een remake van die remake en dit in de vorm van een achtdelige tragikomische HBO-reeks die een nieuwe blik werpt achter de schermen van de hedendaagse entertainmentindustrie en Franse filmmakers op de rand van een zenuwinzinking.

