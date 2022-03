De drie laatste boeren uit ‘Boer zkt Vrouw’ maken hun identiteit bekend, en er is al meteen een flirterig gesprek

Boer Kim

In Gingelom stond de 29-jarige Kim Biets oog in oog met een 40-tal dames die het wel zagen zitten om de knappe aardappelboer beter te leren kennen. Er waren zelfs West-Vlaamse dames die naar het verre Limburg waren afgezakt. Ze vielen massaal voor zijn charmes en Kim besloot uiteindelijk om met 7 meisjes verder te gaan. Als allerlaatste date koos Kim Carole uit. Een juiste zet zo blijkt, want beiden zijn volledig aangetrokken door elkaar. “De date veranderde al snel in een flirterig gesprek”, aldus Kim.

Boer Garry

Boer Cyriel

Ook de West-Vlaamse veeboer Cyriel Capoen (27) was overdonderd door de aandacht: “De meisjes waren enthousiast, dat is al geestig. Ik was content, ‘t was in orde!” Vol enthousiasme legde hij de kandidaten het vuur aan de schenen met de vragenpot van Dina en dat resulteerde in best wel pittige antwoorden. Na de eerste kennismaking besloot Cyriel om 7 meisjes gelukkig te maken en samen met hen dit avontuur aan te gaan.