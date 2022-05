De drie finalisten van ‘De mol 2022' zijn bekend: wie kreeg er vlak voor de finale nog een rood scherm?

TVZe had extra eliminatievragen op zak, maar dat kon haar uiteindelijk niet helpen. Het ‘Braziliaanse zonnetje’ van ‘De Mol’, Emanuelle Santana Marques (35) -Manu voor de vrienden-, beleefde de meest ongelukkige exit: die net voor de finale. Volgende zondag maken copywriter Sven Pede (30), accountmanager Yens Wittebrouck (27) en lerares Uma Vandemaele (26) uit wie ‘De Mol’ is en wie met de groepspot van al zeker 26.390 euro naar huis mag.

Ook al heeft het jubileumseizoen van ‘De mol’ ‘en route’ flinke klappen gekregen en met Gretel, mol Philippe en Anke drie kandidaten zonder eliminatieronden zien wegvallen, toch hebben de makers duidelijk nog een extra tandje bijgestoken om de boel spannend te houden. In de voorlaatste aflevering mocht een Molhulpje meespelen om het spel van de kandidaten wat in de war te brengen. Volgende week wordt dan de (nieuwe) Mol onthuld tijdens een live tv-spektakel vanuit Paleis 12 in Brussel. En zullen, zo beloofde presentator Gilles De Coster, de kijkers (ter plaatse?) nog een rolletje kunnen spelen. Kwestie van de spanning er nog wat in te houden. Aan het einde van aflevering 7 werd al duidelijk dat na het ultieme eliminatiespel de drie finalisten op hun computerscherm de melding ‘error’ kregen. Een knipoog naar alle miserie van de voorbije weken en de aanloop naar het live-gebeuren in Brussel.

‘De Mol’ liep in aflevering 7 alvast aan tgv-snelheid richting finale-eliminatie. Waarbij het voor de kijker alsmaar moeilijker wordt om in de hoofden van de overgebleven kandidaten te kruipen en te ontdekken wat er allemaal meespeelt. Wie is de verstokte speler of speelster? Wie de potentiële Mol? Welke tactiek volgt hij of zij? Wie klit voortdurend samen met wie? En ook, wie is wie op het spoor...

Yens maakte bij aanvang duidelijk dat hij wat graag nog één kandidaat naar huis zou spelen en ‘de pot wil winnen’. Uma liet doorschemeren dat ze week na week met heel veel geluk overleeft. Sven beloofde ons zich te wapenen om de finale te halen. En Manu? Die meldde simpelweg dat ze geen idee had wie de mol is. Wat ruim een uur later al zeker juist was.

Maar, geloof nooit zomaar wat je als Molzoeker ziet of hoort. De Molmakers gaan immers niet zomaar net voor de finale Sven even laten zeggen dat hij voluit heeft ingezet op Emanuelle. Die even later de rode duim voor de neus krijgt. Of lekker gespeeld van Sven. Of hij is de mol natuurlijk. Maar zo simpel werkt dit tv-spelletje niet.

Oorlog of vrede

Ook in aflevering 7 presenteerden de makers spelletjes met hoge amusementswaarde én met de nodige portie psychologische oorlogsvoering. Al was dat voor het gelegenheidsduo Manu-Sven minder het geval. Sven speelde zowat op zijn eentje ruim 1.850 euro bij elkaar met een soort ‘rad van fortuin’. Een bedrag dat door een kantelend bed waar Manu net niet lang genoeg in kon blijven liggen, dan weer herleid werd tot 1.100 euro. Mollenstreek van Manu? Niet dus. Ze wilde misschien wel, maar het was weer onhandig gestuntel.

Bij de jeugd, Uma en Yens in dit geval, liep het allemaal minder vlot. Of was het Molspel heel fijn en subtiel? Zonder te veel tunnelvisie denken we dat Yens lekker door had dat Uma molde en lokte hij haar keer op keer uit haar tent. Door elke keer fout in te zetten en te zien dat Uma telkens probleemloos volgde. En door vast te stellen dat hij als stuntelige accountmanager wél een geit kon melken. En Uma helemaal niet.

Ook bij de ultieme opdracht, met hoog psychologische inzet, knoeide Uma er maar wat op los. Zich laten neerschieten terwijl ze keek of het Molboekje wel van boomverzorger Bert was... Net te doorzichtig, vrezen we. Dan molden de anderen er beter op los. Yens duwde twee knoppen in, maar liep zonder masker langs de derde knop. Manu ging, zoals steeds, voor eigen gewin. En Sven? Die haalde én eliminatievragen én een Molboekje binnen en liep langs drukknop drie, goed voor 5.000 euro.

Beste speler

1. Yens, de 27-jarige accountmanager.

Hoogste Mol-gehalte

1. Uma, de 26-jarige leerkracht.

2. Sven, de 30-jarige copywriter.

Wie is (volgens ons) de Mol?

Uma: 50%

Sven: 35%

Yens: 15%

Gesneuveld

1. Emanuelle Santana Marques, de 35-jarige receptioniste, uit Genk.

2. Anke Van Os, de 32-jarige rechercheur, uit Mechelen, na opgave wegens een armkwetsuur.

3. Bert Van Tichelen, de 45-jarige boomverzorger, uit Kasterlee.

4. Philipppe Minguet, de 34-jarige kinesist uit Vrasene. Kon zijn rol als Mol emotioneel niet aan en wierp halverwege het spel de handdoek in de ring.

5. Nele Buys, de 47-jarige leerkracht uit Melsele. Moest het spel noodgedwongen verlaten na een zware spierscheur.

6. Toon Tijsmans, de 19-jarige student en scout uit Vorselaar. Kreeg samen met Jens Zutterman (31), de parketteur uit Ieper, de rode duim.

7. Gretel Van der Straeten, de 51-jarige opticien, uit Damme, moest als eerste uit het tv-spel.

In de pot

Voor de groep: 26.390 euro

Verloren: 52.210 euro

Totaal: 78.600 euro

‘De Mol’ trekt door Vlaanderen Volgende zondag wordt de identiteit van ‘De Mol’ onthuld tijdens een live-uitzending vanuit Paleis 12 in Brussel. De zaak is uitverkocht, goed voor 10.000 toeschouwers. Voor het zover is trekt ‘De Mol’ nog door Vlaanderen. Met een Mol-trailer, een mobiele stemmodule en een mobiel team dat flyers en gekleurde mol-buttons uitdeelt. Passanten kunnen aan de Mol-trailer kleur bekennen en de kleur van hun mol kiezen. Zo krijgen de Molmakers een beeld van hoe Vlaanderen (per provincie) denkt. ‘De Mol’-ploeg vertoeft maandag in Antwerpen (station en Meir), dinsdag in Brugge (achter het station), woensdag in Hasselt (Campus PXL en cartier bleu), donderdag in Gent (station en campus Schoonmeersen), vrijdag in Leuven (station) en zaterdag nog een keertje in Antwerpen (Meir).

