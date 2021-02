De Davidsons vinden een alternatief voor de kinesist: “Lekker ontspannend”

Floris is op zoek naar een nieuwe broek en sokken. Geen betere plek dan de kringwinkel, vindt hij. Want daar vind je kwalitatieve broeken voor weinig geld. “Ik gaf vroeger veel geld uit aan kledij", geeft hij toe. “Ik droeg van die lange leren jassen in bockleder. Van die Texaanse vesten en ook mooie merkhemden, van die zwarte. Mooie, zwarte broeken. Maar ik mis dat allemaal niet." Wat Floris wel nog mist, zijn sokken. Al blijken die niet zo makkelijk te vinden, en dus loopt hij in z'n onderbroek de winkel rond. Tot groot jolijt van de aanwezigen.

De schouder van Eddy heeft de nodige verzorging nodig. Daarom deed Els een slimme investering: een jacuzzi. Met de aankoop van een jacuzzi besparen ze meer geld dan een bezoek aan de kinesist. “Zestig euro per sessie, dertig keer”, somt Els op. “Dat is 1.800 euro, je trekt 20 euro per sessie terug. Dan betaal je 1.200 euro. Dat wou hij niet geven." En dus ging Els creatief te werk: “Ik ging iets zoeken voor Vaderdag. Ik stond in de winkel en dacht: ‘Ah, dat is ontspannend. Dat gaat misschien werken.’ En het werkt. En dat kost maar 300 euro.”