‘De container cup’ opent zijn deuren opnieuw op 28 maart

TV Na de Ensors: hier kan u de winnende films en series bekijken

Op zaterdagavond zijn voor de twaalfde keer De Ensors, de Vlaamse film- en televisieprijzen, uitgereikt. De film ‘Dealer’ was één van de grote winnaars, maar ook ‘Grond’ en ‘Red Light’ vielen in de prijzen. Zoekt u nog inspiratie voor een nieuwe serie om te bingen of een film om lekker bij weg te zakken in de zetel? Geen probleem, want veel van de winnaars van de Ensors zijn integraal beschikbaar op streamingplatformen zoals Streamz of VRT NU.

14 maart