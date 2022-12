‘De Columbus’-chauffeur en fervent ‘bon vivant’ Wim Lybaert laat in zijn ziel kijken in ‘Het Huis’

Exact 107,1 kilo droog aan de haak, een BMI van 30,3 wat op zijn zachtst gezegd zwaarlijvig is. Niet voor niks dat hij maar vier seconden aan de balk kan hangen. Dat is even schrikken voor Wim Lybaert (54), chauffeur van ‘De Columbus’ en de man van twaalf stielen en en niet meer dan zes ongelukken. Voor het overige is zijn passage in de Eén-topper ‘Het Huis’ één groot feest.

Ook voor het achtste seizoen gaat Goens opnieuw met een aftands Volkswagenbusje zijn gast oppikken. Voor Wim Lybaert moet hij daarvoor naar Brugge. De chauffeur van ‘De Columbus’ leidt de reportagemaker eerst even rond in zijn stulpje. En Lybaert heeft duidelijk letterlijk en figuurlijk goed geboerd. Mooie villa, grote tuin met, aldus Goens, een olympisch zwembad. Later in de aflevering zal duidelijk worden dat Lybaert als een West-Vlaams trekpaard gewerkt heeft. Hij was fabrieksarbeider in Chicago, filmoperator, klankman, monteur, regisseur, noem maar op. “Jobs genoeg, maar ik vond niets in mijn leven om mij in vast te bijten. Ik voelde me een loser. Ik heb vaak twee jobs tegelijkertijd gedaan. Ik heb ooit gevraagd om mijn twee weken van 38 werkuren elk in één week te mogen doen. Dan werkte ik die eerste week 76 uur, zodat ik de tweede week nog een andere job kon doen. Pas bij Woestijnvis zagen ze waar ik echt goed in was.”

Accidentje

Dat Lybaert niet zomaar in een kastje te stoppen valt, heeft Goens al snel door. “Je bent één van de meest gelaagde gasten die ik ooit ontvangen heb”, maakt hij duidelijk. Niet onlogisch voor een man die tot zijn dertigste niet wist hoe zijn leven er eigenlijk moest uitzien. En heel goed wist dat hij eigenlijk een ‘accidentje’ was. In het frivole 1968 koos zijn jonge moeder en lerares niet voor abortus. Ze werd als ongehuwde moeder ontslagen. Maar op 20 augustus werd Wim geboren. Papa en mama boven samen tot hij achttien was. “Als je ziet en weet vanwaar ik kom, dat uw moeder gekozen heeft voor het leven en niet voor abortus, ik hier nu zit en zie hoe het allemaal gelopen is, dan kan ik alleen maar gelukkig zijn”, filosofeert Lybaert.

Dat goeie leven is de rode draad doorheen de eerste Huis-aflevering. “Hij is professor plantrekkerij, volbloed levenskunstenaar en de meest aimabele manspersoon van het land”, zo omschrijft Goens hem. Al was Lybaert tot na zijn jeugd een absolute nerd, mensenschuw en een soort eenzaat. “Het kan raar klinken, maar ik ben nog altijd verlegen. Op recepties verberg ik me nog steeds in de toiletten. Familiefeesten zijn horror voor mij. Eén op één babbel ik graag, maar op een receptie is het BeaM me up Scotty. Ik ben lang depressief geweest, voelde me een loser, een niemendal. De gast die altijd als laatste werd gekozen als een groep moest ingedeeld worden. Na mijn dertigste is het wel allemaal goed gekomen”, zo vat Wim zijn leven samen.

En dan is er nog dat ene puntje dat weinig mensen kennen van Lybaert. Hij kan écht boos worden. Gelukkig op zichzelf. “Vooral op mezelf. Dan roep ik in de auto, dan scheur ik thuis mijn vest in twee. Omdat ik het niet uit kreeg (lacht). Ik ben een binnenvetter. Tot ik ontplof. En dan ben ik boos. Ik ben echt niet alleen die teddybeer die mensen altijd in mij zien. Gelukkig misschien dat ik niet zomaar in een hokje pas.”

