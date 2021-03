De coaches wikken en wegen: deze kandidaten maken het meeste kans om 'The Voice' te worden

TV Niels Destadsba­der en Tourist LeMC leren wat non-stop steals zijn in ‘The Voice’

24 maart Nu vrijdag is het in ‘The Voice van Vlaanderen’ tijd voor de volgende fase. In de Knockouts nemen de kandidaten het muzikaal tegen elkaar op in groepjes van 3, met een zelfgekozen nummer. Al is het voor de coaches opletten geblazen, want het kan goed zijn dat een van hun collega’s aan de haal gaat met één van hun talenten…