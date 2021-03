De coaches wikken en wegen: deze kandidaten maken het meest kans om 'The Voice' te worden

TVTijd voor een nieuwe fase in 'The Voice', want na de auditieronde wagen de talenten zich vanaf vanavond aan de knockouts. Wij spraken met de coaches over hun eigen team én over de talenten van de concurrentie op wie ze jaloers zijn. "Ik blijf erbij, die heeft echt de verkeerde coach gekozen."