De coaches saboteren elkaar met beruchte block-knop in ‘The Voice Kids’: “Nu is het wel goed geweest”

TV Spanning in ‘Welkom in de Familie’: wie is nu echt Victor?

In ‘Welkom in de Familie’ dropt Julie Van den Steen elke week iemand bij een ander gezin. Hij of zij neemt de plek in van een bepaalde persoon uit die familie. Nadien moet die raden wiens plek hij/zij heeft ingenomen. De spits afbijten doet ze bij Wout. Die neemt de plek in van Victor.

29 maart